Sara Gambetta ist erneut die Beste, Nadine Müller außer Form

Halle (Saale) - Sara Gambetta hat einen letzten Test vor der Team-EM der Leichtathleten an diesem Wochenende in Chorzow bestanden. Die SV-Athletin gewann am Mittwochabend in Schönebeck die Kugelstoßkonkurrenz mit 18,33 Metern. Halles Diskus-Ass Nadine Müller wurde mit schwachen 56,25 Meter nur Fünfte.

In der U 23 kam Sandy Uhlig mit 53,20 Metern auf Rang drei. SV-Vereinskollege Philipp Thomas schaffte mit der Kugel als Zweiter 18,98 Meter und erfüllte die Norm für die U-20-Europameisterschaften, die bei 18,50 Metern liegt. Vergeben werden die Tickets nach Tallinn am 3. und 4. Juli bei der Juniorengala in Mannheim. (mz)