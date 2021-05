Sara Gambetta hat den Ring unter Kontrolle

Kugelstoßerin Sara Gambetta freut sich beim Heimsieg in Halle.

Halle - Die Nummer eins zu sein, das fühlt sich gut an. Sara Gambetta kann dieses Gefühl gerade richtig genießen, auch wenn Halles Kugelstoßerin natürlich weiß, dass es sich nur um eine Momentaufnahme handelt. „Ich habe mir gleich einen Screenshot gemacht“, sagte die 28-Jährige nach dem Blick auf die europäische Bestenliste, die sie in ihrer Disziplin aktuell anführt.

Der Sieg beim Europapokal letztes Wochenende, wo sie mit 18,86 Metern souverän die Olympianorm erfüllte, war bereits eine Demonstration ihrer neuen Stärke. Mit dem Auftritt am Samstag bei Halles Werfertagen hat sie die untermauert: 18,71 Meter. Der Sieg bei dem Heimspiel, bei dem sie sehr aufgeregt war. „Bisher“, erzählte die Lehramtsstudentin, „habe ich hier meist nicht gut abgeschnitten. Ich bin froh, den Ring hier jetzt unter Kontrolle zu haben.“

Sara Gambetta ist sportlich in einer Luxussituation

Dabei ist sie nicht einmal mehr von Ex-Weltmeisterin Christina Schwanitz herausgefordert worden. Ihre national schärfste Konkurrentin hatte kurzfristig abgesagt. „Weil sie zu Hause noch ein bisschen üben muss“, wie ihr Trainer Sven Lang augenzwinkernd sagte. Nach einem Bandscheibenvorfall ist Deutschlands Sportlerin des Jahres 2015 erst vor zweieinhalb Wochen wieder richtig ins Training eingestiegen. Statt 1.700 stehen bisher nur 400 Stöße zu Buche.

Während die Zwillingsmutter nun mit Blick auf Tokio richtig Gas geben muss, will Sara Gambetta den nächsten Test am Samstag in Neubrandenburg auslassen. „Man merkt im Wettkampf normalerweise diesen Kraftüberschuss, und der ist gerade nicht mehr da“, erklärte sie, aber das sei nicht schlimm, im Training könne sie das schnell wieder regulieren.

Sie ist in der Luxussituation, sich ihre nächsten Prüfungen aussuchen zu können. Was bleibt, ist die Gewissheit: Der Sieg letzte Woche war kein Ausrutscher. Wenn sie Konstanz in diese Weiten hineinbringt, da ist Sara Gambetta zuversichtlich, dann werden auch die 19 Meter fallen. Ohne dass sie die sich vordergründig vornimmt. (mz)