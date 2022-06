Florian Wellbrock zeigt beim Empfang in Magdeburg seine Olympiaplaketten, daneben steht Trainer Bernd Berkhahn.(Foto:

Halle (Saale)/MZ - Als Hardy Gnewuch über Olympia spricht und die Emotionen, die er mit Tokio verbindet, da fällt ihm zuallererst der Schreck ein, den er seiner Frau eingejagt hat. „Als feststand, dass unser Turner Lukas Dauser Silber bekommt, da habe ich so laut losgebrüllt, dass sie dachte, jemand ist vom Dach gefallen“, erzählt der Chef des Olympiastützpunktes Sachsen-Anhalt in Halle, so sehr hat ihn die Freude übermannt.