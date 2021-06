Rot-Schwarz statt Rot-Weiß

Nach drei Jahren Pause widmet sich die Alsleberin Michelle Starke wieder dem runden Leder. Was sie an ihrer neuen Mannschaft in Edlau schätzt.

Alsleben - „Nein“, sagt Michelle Starke, „Jungs nehmen keine Rücksicht, wenn man als Mädchen bei ihnen mitspielt.“ Da werde ordentlich hingelangt. Jetzt aber trainiert die 17-jährige Alsleberin in einer Frauenmannschaft und wird demnächst für Rot-Schwarz Edlau in der Verbandsliga Fußball auf Torejagd gehen. Oder besser Punktejagd. Denn ihr Job ist es, Tore zu verhindern. „Früher habe ich auch im linken Mittelfeld gespielt.“ Doch pausenlos an der Außenlinie entlang zu rennen, sei nicht mehr möglich. Aus gesundheitlichen Gründen.

„Frauen stehen nach einem Foul sofort wieder auf und es wird sich nicht angemeckert“

Auch deshalb, aber nicht nur, habe sie eine fußballerische Pause eingelegt. Jetzt will sie wieder angreifen. „Ich habe schon die ersten Trainingseinheiten in Edlau absolviert“, sagt sie. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Kein böses Wort, wenn mal ein Fehler passiert. Alle helfen sich.“ Zwei wesentliche Unterschiede hat die Elftklässlerin zwischen Fußball der Männer und Frauen ausgemacht. „Frauen stehen nach einem Foul sofort wieder auf und es wird sich nicht angemeckert.“

Fußball war schon früh Michelle Starkes sportliche Leidenschaft. Kein Wunder bei einem Vater, der einst bei den Rot-Weißen an der Saale kickte. Von der Mutter habe sie eher die musikalische Begabung. Schon in der ersten Klasse bekam sie ein Keyboard geschenkt und nahm Unterricht. Später kam eine Gitarre hinzu. „Da habe ich mir das Spielen aber selbst beigebracht“, so die 17-Jährige, die gern liest und ein Faible für Sprachen hat. Unter anderem Spanisch. „Ich war ein halbes Jahr in Andalusien. Eigentlich war ein Jahr geplant. Aber Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Michelle Starke, die am Gymnasium Carolinum in Bernburg lernt und neben Bio auch Mathe und Chemie als ihre Lieblingsfächer nennt.

Warum überhaupt Naturwissenschaften?

So richtig erklären kann das die Alsleberin nicht. „Es macht einfach Spaß“, antwortet sie. Wie er gewesen sei, der Unterricht in Zeiten der Corona-Pandemie? „Der erste Lockdown war schon schwierig. Beim zweiten wusste ich besser, wie was zu organisieren ist“, so Michelle Starke. Die Rückstände seien überschaubar. Das sieht beim Fußball schon wieder anders aus. „Da habe ich nach drei Jahren Pause konditionell und kräftemäßig doch einiges nachzuholen“, sagt sie. Und auch die Laufwege müsse man mit der neuen Mannschaft erst einstudieren. Aber spielerisch habe sie ja nichts verlernt.

Und in Edlau wird sich das Mädchen sicher schnell eingewöhnen, sucht doch der Verein laut seines Vorsitzenden Gerhard Danisch verstärkt in der Region nach Talenten. In den vergangenen Jahren sind einige gefunden worden. Sie sollen an der Seite der erfahrenen Spielerinnen reifen und einen Verjüngungsprozess beim siebenfachen Landesmeister einleiten. Vielleicht gelingt ja, nachdem die zwei Serien zuvor coronabedingt abgebrochen worden sind, Titel Nummer acht. Mit Michelle Starke auf der linken Abwehrseite. Sie werde jedenfalls alles in die Waagschale werfen. Und keine Jungs funken dazwischen. (mz)