Romonta Amsdorf siegt nach einer langen Durststrecke

Wie es erneut gelang, Blau-Weiß Farnstädt in der Verbandsliga in die Schranken zu weisen.

Amsdorf/MZ - Verdammt lang war es her. Am 1. September letzten Jahres gewann Romonta Amsdorf mit Hängen und Würgen 1:0 im Kampf um Punkte in der Fußball-Verbandsliga Süd gegen Blau-Weiß Farnstädt. Danach folgten acht Punktspiele ohne Dreier, ein halbes Jahr ohne Sieg.