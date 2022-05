Ringer-Talent Emil Thiele ist zurück auf der Matte

Merseburg/MZ - Wäre er damit aufgewachsen, hätte es vielleicht sogar in Richtung Profikarriere gehen können. „Aber so war das einfach nur eine interessante Erfahrung“, sagt Emil Thiele. Der junge Braunsbedraer spricht von seinem Ausflug zum American Football - eine relativ kurze, aber doch ziemlich intensive Episode für den erst 18-Jährigen.

In einem Highschool-Team stand Emil Thiele in der Abwehr seinen Mann, musste die knallharten Angriffsversuche der Gegner blocken. Der an die 1,90 große und fast 100 Kilo schwere Modellathlet machte seine Sache gut und hatte zudem seinen Spaß.

Aber gänzlich abwerben ließ er sich dann doch nicht. Emil Thiele ist und bleibt eingefleischter Ringer. Er betreibt den Sport schon seit er denken kann. Vater Sven Thiele sowie auch der ältere Bruder Erik waren von Anfang an seine Vorbilder. Die olympische Sportart spielte auch bei Emil Thieles längerem Aufenthalt in den USA eine wichtige Rolle.

„Ich habe dort auch trainiert und an Wettkämpfen teilgenommen.“ Dadurch wurden übrigens auch die Footballtrainer auf den jungen Deutschen aufmerksam. Insgesamt waren es sieben Monate, die der 18-Jährige in Übersee verbrachte und dort die Highschool besuchte. Emil Thiele wollte nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur besser kennenlernen. „Das war schon lange geplant. Eigentlich sollte es ein ganzes Jahr werden.“

Aber dann mussten die Pläne wegen Corona zunächst auf Eis gelegt und später der Zeitraum etwas reduziert werden: Von Juli des vergangenen bis Februar dieses Jahres lebte Emil Thiele dann tatsächlich in Spokane - die zweitgrößte Stadt im Staat Washington. „Spokane liegt in der Nähe von Seattle.“ Die vielen Erfahrungen der letzten Monate in den USA möchte der Gymnasiast jedenfalls nicht missen.

Nicht mehr im Kader

Aber das Abenteuer brachte für den Leistungssportler Emil Thiele auch ein Problem mit sich: Der 18-Jährige, der seit mehr als zwei Jahren die Sportschule in Frankfurt (Oder) besucht, hat seine Kaderzugehörigkeit eingebüßt. Der Grund ist, dass Emil Thiele die notwendigen Turniere nicht mitmachen konnte.

Und nach der Rückkehr in die Heimat lief es alles andere als optimal: Das Knie musste im Frühjahr operiert werden, was wieder eine Wettkampfpause bedeutete. Angesichts der Umstände war Emil Thieles Comeback auf den hiesigen Wettkampfmatten vor wenigen Tagen eine echte Sensation: Der Braunsbedraer wurde in seiner Gewichtsklasse bei den unter 20-Jährigen überraschend deutscher Vizemeister - im Stil Griechisch-Römisch.

Im Halbfinale schaltete Thiele den aktuellen Vizeweltmeister in der Altersklasse aus. „Das war wirklich sensationell von Emil“, freut sich auch Papa Sven über das gelungene Comeback. Sven Thiele hatte an drei Olympischen Spielen teilgenommen, holte mehrfach Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Der ältere Sohn Erik hat ebenfalls schon Edelmetall bei internationalen Wettbewerben errungen. „Das Potenzial dafür hat Emil auch“, glaubt der Vater, der als ehemaliger Bundestrainer ein Auge dafür hat.

Druck kommt vom sportlichen Elternhaus aber nicht. Im heimatlichen Braunsbedra kann der 18-Jährige auch einmal abschalten. Denn auch wenn Emil Thiele seit 2020 im Sportinternat in Frankfurt wohnt: „Ich habe immer noch Freunde in Braunsbedra und komme fast jedes Wochenende nach Hause.“ Inzwischen ist auch Erik Thiele in die Stadt an der Oder gezogen.

Ringer Emil Thiele hat EM und WM im Visier

„Wir sehen uns dadurch ab und zu und trainieren auch manchmal gemeinsam“, erwähnt Emil Thiele. Bei den familieninternen Wettkämpfen sei der acht Jahre ältere Bruder immer noch deutlich überlegen. Doch Emil Thiele merkt, dass er zumindest kräftemäßig allmählich aufholt. „Aber beim Ringen spielt auch die Erfahrung eine große Rolle.“ Um die zu sammeln, ringt Emil Thiele für Greiz in der Bundesliga. Mit ungefähr 25 Jahren komme ein Ringer ins beste Alter.

Bis dahin hat Emil Thiele noch ein Weilchen Zeit und auch noch Pläne neben dem Sport: „Ich mache gerade meine Fahrerlaubnis“, nennt er ein Beispiel. Und es dauert auch nicht mehr allzu lange, dann steht das Abitur an. Die Leistungskurse Englisch und Sport belegt der 18-Jährige. Was nach der Schule kommt? „Da bin ich mir noch nicht sicher“, sagt der junge Braunsbedraer. Vielleicht schlägt er einen ähnlichen Weg ein wie sein älterer Bruder. Erik Thiele ist Polizeikommissar. „Das könnte ich mir auch vorstellen“, sagt Emil Thiele.

Möglich ist aber auch, dass er in den USA studiert. Einige Universitäten haben bereits Interesse an dem talentierten Sportler gezeigt. Und dann will Emil Thiele als Ringer noch möglichst weit kommen. Deshalb arbeitete er daran, es wieder in den Nationalkader zu schaffen. Denn der 18-Jährige kann auch in der kommenden Saison noch in der Altersklasse der Junioren ringen.

Für die Welt- sowie die Europameisterschaften bei den unter 20-Jährigen möchte sich der Braunsbedraer zudem gern qualifizieren. Sollte ihm das gelingen, wäre sicher auch Edelmetall in Reichweite. Denn Emil Thiele konnte bereits auf unterschiedlichen Feldern zeigen, dass er ein Wettkampftyp ist.