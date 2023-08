Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Das Tauziehen hat ein Ende. Ricky Bornschein und Blau-Weiß Zorbau einigten sich am Montag auf eine Vertragsauflösung. Der 23-jährige Stürmer des Oberligisten verlässt mit sofortiger Wirkung den Verein und schließt, so war zu hören sich der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth aus der Regionalliga an.