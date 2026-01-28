weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Regionalsport
    4. >

  4. Regionalliga Nordost: Carl Zeiss Jena: Flüchtete Kay Seidemann vor Ultras?

Transfer zu Chemie Leipzig "Die Angst hat er nie verloren": Flüchtete Kay Seidemann vor den Jenaer Ultras? 

Die Zeit des gebürtigen Bad Lauchstädters Kay Seidemann bei Carl Zeiss Jena war von Anfang an von Nebengeräuschen begleitet – die Ultras stellten sich gegen den Offensivmann. Wechselte er deshalb zu Chemie Leipzig?

Von Christopher Kitsche Aktualisiert: 28.01.2026, 16:14
Kay Seidemann wurde von den Jenaer Ultras wegen seiner Vergangenheit bei Erzrivale Rot-Weiß Erfurt abgelehnt.
Kay Seidemann wurde von den Jenaer Ultras wegen seiner Vergangenheit bei Erzrivale Rot-Weiß Erfurt abgelehnt. Foto: Imago/Bild13

Leipzig/Jena/MZ. Auf dem Papier las sich die Verkündigung des Wechsels von Kay Seidemann vom Fußball-Regionalligisten Carl Zeiss Jena zum Ligakonkurrenten Chemie Leipzig wie eine von hunderten: Gemeinsam mit dem Spieler habe man sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, hieß es in der offiziellen Verlautbarung der Jenaer. Seidemann wolle eine neue Herausforderung annehmen. Eine normale Transfergeschichte also?