Die Zeit des gebürtigen Bad Lauchstädters Kay Seidemann bei Carl Zeiss Jena war von Anfang an von Nebengeräuschen begleitet – die Ultras stellten sich gegen den Offensivmann. Wechselte er deshalb zu Chemie Leipzig?

"Die Angst hat er nie verloren": Flüchtete Kay Seidemann vor den Jenaer Ultras?

Kay Seidemann wurde von den Jenaer Ultras wegen seiner Vergangenheit bei Erzrivale Rot-Weiß Erfurt abgelehnt.

Leipzig/Jena/MZ. Auf dem Papier las sich die Verkündigung des Wechsels von Kay Seidemann vom Fußball-Regionalligisten Carl Zeiss Jena zum Ligakonkurrenten Chemie Leipzig wie eine von hunderten: Gemeinsam mit dem Spieler habe man sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, hieß es in der offiziellen Verlautbarung der Jenaer. Seidemann wolle eine neue Herausforderung annehmen. Eine normale Transfergeschichte also?