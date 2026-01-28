Transfer zu Chemie Leipzig "Die Angst hat er nie verloren": Flüchtete Kay Seidemann vor den Jenaer Ultras?
Die Zeit des gebürtigen Bad Lauchstädters Kay Seidemann bei Carl Zeiss Jena war von Anfang an von Nebengeräuschen begleitet – die Ultras stellten sich gegen den Offensivmann. Wechselte er deshalb zu Chemie Leipzig?
Aktualisiert: 28.01.2026, 16:14
Leipzig/Jena/MZ. Auf dem Papier las sich die Verkündigung des Wechsels von Kay Seidemann vom Fußball-Regionalligisten Carl Zeiss Jena zum Ligakonkurrenten Chemie Leipzig wie eine von hunderten: Gemeinsam mit dem Spieler habe man sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, hieß es in der offiziellen Verlautbarung der Jenaer. Seidemann wolle eine neue Herausforderung annehmen. Eine normale Transfergeschichte also?