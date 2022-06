„Raben-Cup“: SV Merseburg veranstaltet großes Nachwuchs-Turnier

Der SV Merseburg 99 ist am Wochenende Gastgeber eines großen Nachwuchs-Turniers. Die Gastgeber sind mit zwölf Teams am Start.

Beim traditionellen Raben-Cup stellen die jüngsten Kicker aus der Region am Wochenende im Stadtstadion ihr Können unter Beweis.

Merseburg/MZ - Sucht man in diesen Tagen nach Kevin Walloch oder Steve Harport, dann sollte man am besten auf dem Gelände des Stadtstadions nach ihnen fragen. Beide sind nicht nur in verschiedenen Funktionen beim SV Merseburg 99 ehrenamtlich tätig, sie bereiten gemeinsam mit Thomas Hartmann, Silvio Ringmayer und Tobias Steue, allesamt 99-er, eines der größten fußballerischen Nachwuchs-Events vor.