Playoffs statt Abstiegskampf: Geht noch mehr für die Gisa Lions?

Für die Gisa Lions ist in der Bundesliga plötzlich mehr drin, als der Klassenerhalt. Warum die Geschäftsführerin beim Thema Playoffs zurückhaltend ist.

Halle (Saale)/MZ - Das Nahziel ist so gut wie erreicht. Die Gisa Lions werden aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison in der ersten Basketball-Bundesliga der Frauen spielen. Vier Spieltage vor Abschluss der Hauptrunde haben die Hallenserinnen als Tabellenzehnter sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.