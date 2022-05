Pia Dietz und Swantje Heimburg: Abschiede mit Tränen beim SV Union Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Eigentlich war ein letztes Mal nochmal alles „wie immer“. Als sie in der Halle angekommen sei, so erzählt es Swantje Heimburg, habe sie noch überhaupt nicht gefühlt, dass es nun wirklich so weit ist, dass nach acht Jahren als Spielerin von Handball-Bundesligist Union Halle-Neustadt der Abschied von ihrer Arena, ihren Fans, ihrem Verein ansteht. „Über die Zeit hat man sich so seine Routinen und Abläufe zugelegt, die bekommt man ja auch nicht so schnell raus“, erklärte es die Wildcats-Kapitänin.

