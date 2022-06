Kim Kalicki wird bei Olympia in Peking nur im Zweierbob an den Start gehen.

Halle (Saale)/MZ - Das Bobteam für Peking nimmt Konturen an. Cheftrainer Rene Spies teilte im Vorfeld des Weltcups in Altenburg eine Personalentscheidung mit, die durchaus überrascht. Bei den Frauen erhielt Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka hinter Laura Nolte das zweite Ticket in der neuen Disziplin Monobob, wo nur zwei Startplätze zur Verfügung stehen.