Nadine Müller bricht den Wettkampf ab

Halle (Saale) - Als Julia Ritter noch im Diskusring erst vor Freude laut aufschrie und dann hemmungslos zu schluchzen anfing, da hatte sich Nadine Müller bereits hinter das Geländer der Wurf-Anlage verzogen. Eingemummelt in die lange Trainingshose und mit den längst verstauten Wettkampfutensilien im Rucksack beobachtete Halles Diskus-Ass die ans Herz gehende Szene ihrer No-Name-Konkurrentin. Die gerade von einer Coronaerkrankung genesene Wattenscheiderin hatte soeben zum ersten Mal überhaupt die Scheibe über die 60-Meter-Marke geschleudert und war von ihrem eigenen Leistungsvermögen überrascht worden.

Nadine Müller von dem ihrem offenbar nicht. Sie zollte der glückseligen Kontrahentin, die die Halleschen Werfertage als Fünfte mit 61,29 Meter wohl nie vergessen wird, applaudierend ihren Respekt. Und sprach dann ganz gefasst über sich und ihren enttäuschenden siebten Platz.

Einmal schlug der Diskus der mehrfachen EM- und WM-Medaillengewinnerin bei 57,96 Meter ein, zwei weitere Versuche waren ungültig - dann brach sie den Wettkampf ab. „Ich habe schon beim Einwerfen gemerkt: Der Rücken ist fest“, sagte die SV-Athletin, die sich seit einem Jahr mit den schmerzhaften Folgen eines Bandscheibenvorfalls herumplagt. „Sobald du nicht rotieren kannst, ist das der Todesstoß.“

Nadine Müller geht in Halle kein Risiko ein

Um sich nicht noch mehr auszuwischen, ist sie lieber ausgestiegen. Die Konkurrenz hingegen hat die Gunst der Schön-Wetter-Stunde genutzt. Nicht nur Julia Ritter feierte ihr ganz persönliches Erfolgserlebnis. Kristin Pudenz als Siegerin und Zweitbeste weltweit in diesem Jahr mit nun 66,31 Metern war hochzufrieden. Oder Marike Steinacker als Zweite, die mit 64,03 Meter jetzt auch die Norm für Tokio (63,50) hat.

Julia Harting wiederum konnte sich mit 62,25 Metern nach der Babypause wieder für Olympia in Stellung bringen. „Das war ein toller Wettkampf“, fand die dreifache Ex-Weltmeisterin und heutige Trainerin Franka Dietzsch. Die Bedingungen seien so, wie sie sich Diskuswerfer wünschen mit Wind und ohne Regen. „Der Wettkampf hier hat Spaß gemacht“.

Nadine Müller sicher nicht. Schließlich hat die Konkurrenz auf dem Weg nach Tokio gepunktet und sie konnte nicht mitziehen. Der Start bei ihren dritten Spielen scheint in Gefahr, die Zeit ihr davonzulaufen. Doch sie selbst demonstriert Gelassenheit. „Was soll ich mich da reinsteigern“, sagte sie, „ich vertraue auf meine jahrelange Erfahrung.“ Mit Physiotherapie und ausgeklügeltem Training will sie versuchen, sich wieder heranzukämpfen. „Wenn der Körper mitspielt, dann schaffe ich das auch“. Und wenn doch nicht? „Dann ist das so, dann kann ich auch damit leben“, sagte die Olympia-Vierte von 2012.

Verletzte Shanice Craft in Halle nur Zuschauerin

Ihre Vereinskollegin Shanice Craft hat zumindest die Norm schon - als eine von drei Deutschen. Wegen einer Zerrung in der Wade war die SV-Athletin diesmal zum Zuschauen verurteilt. Nervös wurde auch sie angesichts der starken Leistungen anderer nicht. „Ich finde das gut“, sagte die 28-Jährige, die sich davon nur noch mehr angestachelt fühlt. „Da geht man selbst dann in den nächsten Wettkampf und weiß, man muss alles geben.“ Danach wisse man wenigstens, „man hat sich alles hart erarbeitet“.

Hart gearbeitet an sich hat auch die Siegerin. „Wir haben das Training ein wenig umgestellt“, nannte Kristin Pudenz einen Grund für ihre Leistungsentwicklung. Gerade ist sie die Konstanz in Person. „Und ich ernähre mich anders. Das Resultat ist weniger Körperfett, dafür mehr Muskeln.“ Mit acht Kilo weniger fühlt sie sich nun fit wie nie. „66 Meter“, davon geht die Potsdamerin aus, „sollten für einen Olympiastartplatz reichen.“ Ihr wird eines der drei Tickets für Deutschland wohl kaum noch zu nehmen sein. (mz)