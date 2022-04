Nach Länderspielreise erwartet Julia Niewiadomska nun den Meister

Halle (Saale)/MZ - In den Muskeln zwickt es. Und auch der Kopf hätte sich eigentlich eine Pause verdient: Am letzten Mittwoch hat Julia Niewiadomska mit Polens Handball-Nationalmannschaft in Opole dank eines 36:22-Sieges über Litauen den ersten Schritt in Richtung EM-Qualifikation gemacht.