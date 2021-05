Nach Absage am Sonntag: DRHV und Nettelstedt verständigen sich auf Nachholtermin

Dessau - Ob aller guten Dinge doch noch drei wurden, ist nicht überliefert. Bis zum Montagnachmittag hatte es Sebastian Glock aber zumindest geschafft, schon zweimal mit seinem Auto in der Dessau-Roßlauer Schneemassen stecken zu bleiben. Einmal am Morgen vor der Geschäftsstelle des DRHV und am Nachmittag an einer Kreuzung. „Eigentlich“, feixte der Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten, „müsste ich noch ein richtiges Highlight setzen.“ Immerhin: Glock nahm das Wetterchaos mit ...

Ob aller guten Dinge doch noch drei wurden, ist nicht überliefert. Bis zum Montagnachmittag hatte es Sebastian Glock aber zumindest geschafft, schon zweimal mit seinem Auto in der Dessau-Roßlauer Schneemassen stecken zu bleiben. Einmal am Morgen vor der Geschäftsstelle des DRHV und am Nachmittag an einer Kreuzung. „Eigentlich“, feixte der Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten, „müsste ich noch ein richtiges Highlight setzen.“ Immerhin: Glock nahm das Wetterchaos mit Humor.

Extremer Wintereinbruch machte das Spiel am Sonntag unmöglich

Am Sonntag hatte der extreme Wintereinbruch noch dafür gesorgt, dass der Manager des Dessau-Roßlauer HV weniger gut gelaunt war. Denn das für den frühen Abend angesetzte Heimspiel gegen TuS N-Lübbecke konnte nicht stattfinden, da die Ostwestfalen am Vormittag trotz Schneeketten auf den Reifen des Busses kaum über die Stadtgrenzen hinaus kamen.

Die Partie wurde folgerichtig abgesagt, so dass beide Vereine gezwungen waren, einen Ersatztermin zu finden - „das ist in dieser Zeit nicht so einfach“, sagte Glock. Denn: Bis Ende Juni stehen in der 2. Bundesliga 21 Spieltage auf dem Plan.

Am Montagnachmittag haben sich der Manager des DRHV und sein Pendant auf Seiten des Tabellendritten, Torsten Appel, gemeinsam mit dem Spielplan-Planer der 2. Bundesliga aber zügig auf einen Termin einigen können. Das Spiel soll am 16. März und somit direkt nach der Länderspielpause (Olympia-Qualifikation), an einem Dienstagabend und um 19.30 Uhr in der Dessauer Anhalt-Arena stattfinden. Ein Vorteil für den DRHV und TuS N-Lübbecke bei der Terminsuche war, dass beide Teams bisher kein (Dessau) beziehungsweise nur ein weiteres (TuS) Spiel nachholen müssen.

Wetterbedingt kam auch der Mittwoch als Nachholtermin nicht in Frage

Der am Sonntag noch für möglich erachtete schnelle Ersatztermin an diesem Mittwochabend entpuppte sich derweil beim genauen Blick als nicht machbar. Na klar: wetterbedingt. Denn Nettelstedt-Lübbecke kommt nicht einmal zur Teststelle, um die vorgeschriebenen Coronatest zu absolvieren. Und auch der DRHV hat das für Montagabend angesetzte Training abgesagt. Erst an diesem Dienstag trainiert das Team rund um Chefcoach Uwe Jungandreas wieder - und richtet seinen Fokus dann voll auf den EHV Aue.

Am nächsten Samstagabend ist der DRHV zum Derby im Erzgebirge zu Gast. Die bisherigen beiden Saisonspiele gegen die weiteren Vertreter aus dem Osten des Landes hat Dessau-Roßlau in Eisenach und zu Hause gegen Dresden verloren. In Aue soll nun der erste Derbysieg her. Die Sachsen belegen aktuell Rang 13, haben mit zwölf allerdings auch gemeinsam mit Hamm-Westfalen die wenigsten Partien aller 19 Zweitligisten absolviert.

Aue-Spiel am Wochenende ist wohl nicht in Gefahr

Die großen Schneemassen werden bei den angesagten Minustemperaturen zwar auch bis zum Wochenende nicht weg sein, Sebastian Glock hofft bis dahin aber zumindest auf frei geräumte Autobahnen und Straßen. „Ich denke nicht, dass unser Spiel in Gefahr ist“, sagte er am Montagnachmittag. (mz)