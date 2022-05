Nach 100. Tor: „Mr. Oberliga“ Tommy Kind setzt sich neue Ziele

Halle (Saale)/MZ - Mitgezählt hatte Andreas Jahnecke schon seit Treffer Nummer 94. Als die Vollendung geglückt war, packte der Stadionsprecher des VfL Halle 96 dann eine besondere Tormelodie aus. Statt des üblichen Werbejingles aus den neunziger Jahren, in dem die Schönheit eines Tages besungen wird, tönte diesmal „We are the Champions“ aus den Boxen im Stadion am Zoo.