Deutschlands Top-Fahrer Henry Jacobi träumt vom Talkessel-Coup

Die WM-Rennen in Teutschenthal ziehen tausende Besucher an. Welche Chancen sich der beste deutsche Fahrer Henry Jacobi beim Heimspiel ausrechnet.

Honda-Pilot Henry Jacobi will in Teutschenthal deutlich besser abschneiden als noch im Vorjahr.

Teutschenthal/MZ - Der „Saisonhöhepunkt“, das ist der Heimauftritt für Henry Jacobi sowieso. Die vielen Fans machen die Tage in Teutschenthal dann aber so richtig einzigartig. „Ich freue mich extrem. Bei keinem Grand Prix kommen so viele Zuschauer“, sagt der aus dem thüringischen Bad Sulza stammende Motocross-Fahrer erwartungsfroh.