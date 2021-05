Maik Kunze sagt in Zorbau leise Tschüss

Zorbau - Die Überraschung war einigen Spielern von Blau-Weiß Zorbau am Sonntagmittag anzusehen. Das Team von Coach Maik Kunze erfuhr dort aus seinem Mund, dass er ab Juni nicht mehr Cheftrainer des Oberligisten sein wird.

Vereinsboss Dieter Neuhaus hatte die Mannschaft zu einer gemeinsamen Mannschaftssitzung, natürlich unter Einhaltung der Hygiene-und Abstandsregeln, zusammengetrommelt. Es sei seinem langjährigen Trainer schon schwer gefallen der Truppe die Entscheidung mitzuteilen, berichtete Neuhaus später.

Der Grund für den Rückzug des 44-Jährigen aus dem Fußballgeschäft in der fünfthöchsten Liga ist auf jeden Fall nachvollziehbar. „Ich habe über zehn Jahre einen gemeinsamen Weg mit dem Verein zurück gelegt. Ich denke, dass es jetzt an der Zeit ist, etwas Neues zu machen“, sagte Maik Kunze zur Mannschaft. „Ich bin mir sicher, dass ein neuer Trainer diesen Weg weitergehen sollte. Und ich denke, dass er sicher neue Impulse setzen kann, die der Mannschaft und dem Verein gut tun werden“, fügt er hinzu.

Maik Kunze leistete bei Blau-Weiß Zorbau gute Arbeit

Die sportlichen Ergebnisse des einstigen Zweitbundesliga-Spielers können sich mehr als sehen lassen. Vor gut zehn Jahren übernahm er die Blau-Weißen und führte sie aus der Landesklasse bis in die Oberliga. „Wir hatten eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte“, erklärt der 44-Jährige.

Keine Trennung im Bösen also. Maik Kunze hatte die Vereinsführung rechtzeitig von seinem Vorhaben informiert, damit die Blau-Weißen in Sachen Trainersuche tätig werden konnten. Bereits in einigen Tagen könnte Kunzes Nachfolger feststehen. Die Mannschaft werde, so war zu hören, bestehen bleiben. „Wir wollen auch zukünftig in der Oberliga spielen“, erklärt Vereinschef Dieter Neuhaus. Und an Maik Kunze gerichtet erklärt er. „Wir sind ihm für die Zeit hier sehr dankbar. Er hat in Zorbau viel bewegt.“

Einen kurzfristigen Wechsel zu einem anderen Verein schloss Maik Kunze übrigens aus. „Ob und wann ich zum Fußball zurückkehre, ist völlig offen. Ich weiß, dass ich bei anderen Vereinen gehandelt werde, ohne dass ich mit ihnen telefoniert habe“, stellt er klar. Natürlich werde er hin und wieder auch einmal bei seinem einstigen Verein vorbeischauen. Und sicher werden wir ihn irgendwann auch wieder als Trainer sehen. Denn der 44-Jährige und Fußball gehören einfach zusammen. (mz)