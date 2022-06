Macht Franziska Hildebrand bis zur Heim-WM weiter?

Hinter Franziska Hildebrand liegt eine Saison mit Enttäuschungen, allen voran die verpasste Olympia-Qualifikation. Am Ende war sie aber zurück in der Weltspitze. Was die Köthenerin über ihre Zukunft sagt.

Halle/MZ - Eine krachende Geburtstagsparty? Oder doch lieber irgendwo in der Sonne Beine und Seele baumeln lassen nach den anstrengenden Wintermonaten? Franziska Hildebrand schmunzelt bei diesen Fragen nach ihren nahen Zukunftsplänen. Weder noch. „Ich muss erstmal wieder ein bisschen ankommen“, entgegnet die Biathletin, die an diesem Donnerstag 35 wird. In Ruhpolding, wo die Köthenerin seit Jahren am Stützpunkt trainiert, zieht es sie im Moment mehr auf die Couch. Dazu muss ein Berg Wäsche abgearbeitet werden, denn in der dreiwöchigen Weltcup-Tour beim Saisonfinale hatte sie ganze 27 Kilogramm Gepäck dabei.