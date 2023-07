Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Fukuoka/Halle/MZ - Im Vorjahr schwamm Lukas Märtens erstmals bei Weltmeisterschaften auf einer Welle des Erfolges. Platz zwei auf seiner Paradestrecke über 400 Meter Kraul ließ der Magdeburger in diesem Jahr eine Weltbestzeit folgen, mit der er sich Paul Biedermanns fantastischen Weltrekord auf Schlagdistanz näherte. Im Interview mit Petra Szag erklärt Märten, was er sich für die Titelkämpfe ab kommender Woche in Japan vornimmt, wie er sein Verhältnis zu Olympiasieger Florian Wellbrock sieht und warum ihn mit Freundin Isabel Gose mehr verbindet als der Schwimmsport.