Luise Malzahn verpasst eine EM-Medaille

Sofia/MZ - Judoka Luise Malzahn vom SV Halle hat bei der EM in Sofia eine Medaille knapp verpasst.

Nach einer Niederlage gegen die Portugiesin Patricia Sampaio erkämpfte sich die 31-Jährige mit einem Sieg gegen die Ukrainerin Anastasiya Turchyn die Chance auf Bronze. Alice Bellandi aus Italien war aber stärker. „Die Enttäuschung ist heute in so vielfacher Hinsicht riesengroß", schrieb Malzahn anschließend in den Sozialen Netzwerken.

Der EM Titel ging an Malzahns Landsfrau Alina Boehm.