Luise Malzahn für Judo-WM in Budapest nominiert

Judoka Luise Malzahn, hier beim Training in Halle.

Halle (Saale) - Luise Malzahn vom SV Halle ist vom Deutschen Judo-Bund offiziell für die Weltmeisterschaft in Budapest (3. bis 14. Juni) nominiert worden. „Das Ziel ist klar - eine Medaille soll am Ende meines Wettkampftages um meinen Hals hängen und dafür gebe ich Gas“, schrieb die 30-Jährige in den Sozialen Netzwerken.

Für Malzahn ist es bereits die achte WM-Teilnahme. Sie kämpft in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm. Bei der Weltmeisterschaft 2015 in Astana hatte sie die Bronzemedaille gewonnen. (mz)