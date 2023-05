Halle (Saale)/MZ - Der Papa springt ein. Sobald das Baby mit einem leisen Knuckern auf sich aufmerksam macht, huscht Jonas Liebing am Bettchen seiner erst wenige Tage alten Tochter vorbei und greift nach ihren kleinen Fingern – offenbar mit beruhigender Wirkung. So kann die Mama in Ruhe mit der MZ telefonieren. „Die Kleine hält uns schon auf Trapp“, sagt Luise Malzahn. „Aber das ist sicher nicht mehr oder weniger als bei anderen auch.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.