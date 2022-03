Gedenkfeier für „Dixie“ Dörner live im MDR

"Dixie" Dörner wird nicht nur in Dresden als Fußballer unvergessen bleiben.

Dresden/SID - Der MDR überträgt am Donnerstag ab 15.15 Uhr aus Dresden die Gedenkveranstaltung zu Ehren des verstorbenen ehemaligen DDR-Fußball-Stars Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner. In der Sendung „Sport im Osten“ wird die Gedenkfeier aus dem Rudolf-Harbig-Stadion im Web-Stream bei MDR+, in der „SpiO-App“ und im MDR-Fernsehen live ausgestrahlt.

Dörner war am 19. Januar im Alter von 70 Jahren verstorben. Zu seinem Gedenken hat Zweitligist Dynamo Dresden 100 Gäste, Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde, engste Weggefährten sowie ehemalige Mitspieler geladen. Fans können von den Tribünenbereichen aus Abschied von Dörner nehmen.

„Nach der überwältigenden Anteilnahme und den unzähligen Anfragen von Wegbegleitern und Fans, ob und wie wir darüber berichterstatten, war uns klar, dass wir natürlich im MDR-Fernsehen senden und dadurch 'Dixie' Dörners Lebensleistung würdigen wollen. Dies geschieht in enger Absprache mit der Familie und Dynamo Dresden“, sagte MDR-Sportchef Raiko Richter.