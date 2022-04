Letzte Chance auf Olympia-Ticket: Shanice Craft steht in Magdeburg unter Druck

Leverkusen - Das war wieder nichts. Und Shanice Craft bleibt jetzt nur noch eine einzige Chance, sich doch noch das Tokio-Ticket zu sichern. Nach Platz vier am Sonntag in Leverkusen und viel zu wenigen 60,34 Meter muss Halles olympische Diskus-Hoffnung am Dienstag in Magdeburg unbedingt liefern. Ja, am besten den Plan übererfüllen, um jedweder Diskussion die Grundlage zu nehmen.