Lena Riedemann schwimmt bei DM in Berlin nur knapp an Medaille vorbei

Berlin - Lena Riedemann vom SV Halle hat bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin eine Medaille nur knapp verpasst. Im Finale über 100 Meter Rücken belegte die 18-Jährige am Freitag mit einer Zeit von 1:02.16 Minuten den vierten Platz.

Zur Bronzemedaille fehlten Riedemann nur sechs Hundertstel. Der Titel ging an Nina Kost aus Heidelberg in 1:00.67 Minuten. Schwester Laura Riedemann, die derzeit stärkste deutsche Rückenschwimmerin, verzichtet auf die Meisterschaft. Sie bereitet sich in Spanien auf Olympia vor.

Schwimm-DM: Bestzeiten für Lucie Mosdzien und Philipp-Maurice Weber

Bei den deutschen Meisterschaften der Schwimmer im Rahmen der Finals in Berlin ist die 16 Jahre alte Rückenspezialistin Lucie Mosdzien am Donnerstag über 400 Meter Lagen in 4:56,25 Minuten starke Siebte geworden. Damit hat sie ihre Bestzeit klar verbessert.

Das gelang auch ihrem ein Jahr älteren SV-Vereinskollegen Philipp-Maurice Weber, der auf der gleichen Strecke im B-Finale als Zweiter anschlug - in 4:31,90 Minuten.

Jennifer Li Orlowski verpasst DM-Finale in Berlin

Für Wasserspringerin Jennifer Li Orlowski war bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin vom Dreimeterbrett im Halbfinale Endstation. Nach 232,05 Punkten und Platz sechs im Vorkampf rangierte sie sich im Semifinale an neunter Stelle ein (207,00) - acht Athletinnen kämpfen am Freitag um den Titel.(mz)