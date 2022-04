Jessica Löschke ist klar auf Weltmeisterschaftskurs

Merseburg/MZ - Ein gewisser Stolz ist in der Stimme von Jessica Löschke zu hören. „Ich habe die halbe Qualifikation für die U23-WM schon in der Tasche“, erzählt sie freudestrahlend. Rang sechs im Sprint beim Continental-Cup (COC) in St. Ulrich (Österreich) belegte sie da bei den „Großen“, wurde zudem Zweite in der Wertung der U23.