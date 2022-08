Kumpelverein will hoch hinaus: Die Erfolgsgeschichte des 1. SV Sennewitz

Dorfklub 1. SV Sennewitz schaffte zwei Aufsteige in drei Jahren und spielt nun erstmals in der Landesliga. Was den großen Erfolg brachte.

Sennewitz/MZ - Am Ende war der Verbandsligist von Blau-Weiß Farnstädt einfach zu stark. Nach einem 1:3 im Landespokal ist diese Kapitel für den 1. SV Sennewitz schon wieder beendet. Was verschmerzbar ist, am kommenden Samstag findet schließlich eine andere, eine historische Geschichte, für den kleinen Verein nördlich von Halle seinen Anfang. Dann tritt der 1. SV Sennewitz bei der SG Brachstedt zu seinem Auftaktspiel in der Landesliga an.