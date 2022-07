Kugelstoßerin Sara Gambetta bleiben noch EM und Hochzeit

Warum Kugelstoßerin Sara Gambetta vom SV Halle ihren Start bei der Weltmeisterschaft in Eugene absagen muss.

Halle/MZ - Der Wettlauf gegen die Zeit ging verloren: Statt sich am Wochenende im US-amerikanischen Eugene bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft den ersten von drei Herzenswünschen für dieses Jahr zu erfüllen - mit neuem Hausrekord weiter an die absolute Weltspitze heranzukommen - muss Sara Gambetta vorzeitig das Flugzeug nach Hause nehmen. Die Kugelstoßerin vom SV Halle ist gar nicht erst vom Vorbereitungscamp aus dem kalifornischen Santa Barbara weiter in den WM-Ort nach Oregon geflogen. Zuvor hatte sie wegen einer Virusinfektion - isoliert von ihren DLV-Mannschaftskollegen - mit dem Training aussetzen müssen.