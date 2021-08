Kaum Feuer im Derby zwischen Baalberge und Nienburg

Bernburg/MZ - Eine große Punkte-Ausbeute gelang den Vertretern aus dem Altkreis in der Staffel 5 der Fußball-Landesklasse am Wochenende nicht. Die Übersicht:

Baalberge - Nienburg 0:1

Fast 200 Zuschauer pilgerten am Sonntag auf den Sportplatz in Baalberge in der Hoffnung auf ein hochklassiges Altkreis-Derby zwischen den Gastgebern und dem 1. FSV Nienburg. Doch sie verließen zumeist enttäuscht den Ort des Geschehens, da beide Mannschaften eine schwache Vorstellung boten. Ballpassagen über mehrere Stationen blieben Mangelware. In der Regel landeten die Pässe anstatt beim Mitspieler beim Gegner oder im Seitenaus. Ein Spielfluss kam selten zustande, so dass zumindest die neutralen Zuschauer und die zahlreichen Kiebitze der Landesklasse-Konkurrenten über den Abpfiff nicht traurig waren.

„Derbys müssen nicht immer schön sein. Für uns sind die drei Punkte wichtig“, erklärte der Trainer des 1. FSV Nienburg, René Schulze nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg seiner Schützlinge. Der Erfolg für die favorisierten Gäste, die in der Spitze mitspielen wollen, stand schon nach zwölf Minuten fest. Beim übermotivierten Herauslaufen brachte Baalberges Keeper Vincent Collard einen Nienburger im Strafraum zu Fall. Martin Dittrich verwandelte den fälligen Elfmeter mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck. Bis zum Pausenpfiff hatten dann beide Torhüter nichts mehr zu tun.

Die Gastgeber versuchten nach dem Wiederanpfiff, etwas mehr für die Offensive zu tun, blieben aber selbst bei Standardsituationen völlig harmlos. Die Ecken oder Freistöße verpufften, da die halbhohen Hereingaben problemlos von den fehlerfrei agierenden Nienburger Innenverteidigern Tony Adam und Niklas Hergeselle aus der Gefahrenzone heraus befördert werden konnten. Mit Dominik Dolejsi und Florian Trabandt, die beim 4:0 in Hettstedt getroffen hatten, sowie Max Labbert fielen den Baalbergern drei wichtige Akteure in der Offensive aus. „Uns hat es schon ein wenig an Durchschlagskraft gemangelt. Aus unseren wenigen Gelegenheiten haben wir leider keinen Ertrag erzielt“, meinte Co-Trainer Matthias Koch.

So konnten die Hausherren die miserable Chancenverwertung des 1. FSV in der zweiten Halbzeit nicht mit dem Ausgleich bestrafen. Baalberges Schlussmann Vincent Collard parierte zweimal glänzend gegen die völlig frei vor ihm auftauchenden Eddie Kümmel (65.) und Martin Dittrich (79.). Sebastian Fischer brachte gleich zweimal das „Kunststück“ fertig, mutterseelenallein den Ball (60., 66.) am Baalberger Gehäuse vorbei zu schieben und verpasste damit die Vorentscheidung. „Wir hätten die ganze Sache viel entspannter gestalten und mit einem zweiten Treffer früh für klare Fronten sorgen müssen. So blieb es bis zum Ende wegen des knappen Vorsprungs relativ spannend“, erklärte René Schulze, der jedoch auf der Bank nicht zittern musste. „Wir hätten noch den ganzen Tag spielen können und kein Tor geschossen“, so ein Baalberger Fan nach dem Abpfiff.

Plötzkau - Calbe 2:4

Das Wort „Niederlage“ hatten die Kicker des SV Plötzkau eigentlich schon aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Das letzte Mal hatten die Schützlinge von Christian Bilkenroth am 3. November beim 1:3 (0:3) in der Salzlandliga gegen den SV Einheit Bernburg den Platz als Verlierer verlassen. Die folgenden 14 Partien in der Kreisoberliga und in der Landesklasse überstanden die Plötzkauer ungeschlagen, gewannen dabei 13 der 14 Duelle. Doch nun ist die Erfolgsserie gerissen. Die Hausherren verloren am Samstag das Spitzenspiel in der Landesklasse 5 gegen die TSG Calbe verdient mit 2:4 (1:1). „Individuelle Fehler haben uns zumindest einen Punkt gekostet. Nach dem 1:2 hatte uns der Gegner den Stecker gezogen.

Danach lief dann nicht mehr viel zusammen“, lautete das Fazit von Trainer Christian Bilkenroth, der bereits nach zehn Minuten den verletzten Tobias Reiners ersetzen musste. Da außerdem Rico von Lachner ausfiel, fehlten den Hausherren zwei Leistungsträger im zentralen Mittelfeld. Vier Minuten später musste der SVP erneut einen Rückschlag hinnehmen. Nach eigenem Ballverlust marschierten die Gäste blitzschnell und ungehindert durch das Mittelfeld. Nicht einmal der Versuch eines taktischen Fouls wurde unternommen. Chris Müsing (14.) schoss die TSG in Front. Sechs Minuten später jubelten die Plötzkauer Fans. Ein Freistoß von Hannes Gruschetzki landete am Pfosten. Beim Rettungsversuch beförderte Alexander Schmutzler den Ball ins eigene Tor.

Danach neutralisierten sich beide Teams. Plötzkau fehlte die zündende Idee im Mittelfeld. Calbe beschränkte sich auf die Defensive und wartete auf Fehler des Gegners. Und die kamen. Einen Stellungsfehler von Yevhenii Kondratiuk nutzte Jannis Augustin (53.) zur erneuten Führung der TSG, die Thomas Hellige (71.) auf 3:1 ausbaute. Auch bei diesem Treffer schlief die Plötzkauer Abwehr.

Kurz vor dem dritten Gegentreffer hätte Referee Marcel Wolf nach einem Ellbogencheck gegen Sebastian Horner jedoch auch einen Foulstrafstoß für die Gastgeber geben können. „Insgesamt sind wir in der Offensive zu harmlos geblieben, obwohl ich nach dem 2:3 wieder ein Remis für möglich hielt“, so der Plötzkauer Torschütze Pascal Fechtner (87.), der an seinem 26. Geburtstag wie seine Teamkollegen leer ausging. Dabei hatte Christian Sendelbeck in der Nachspielzeit das 3:3 auf dem Fuß, jagte den Ball aber über das Gebälk.

Im Gegenzug machte Noel Leandro Stegemann (90.+4) jedoch alles klar. Den provokanten Torjubel vor den Plötzkauer Zuschauern hätte sich der TSG-Kicker jedoch sparen können.

Constantin Günther (re. - SC Bernburg) markierte das zwischenzeitliche 1:1. FotoBrückner

Bernburg II - Förderstedt 2:2

Auch im zweiten Anlauf hat es mit dem ersten Saisonsieg nicht geklappt. Die zweite Mannschaft des SC Bernburg kam auf dem Rasenplatz der Sparkassen-Arena gegen den SV Förderstedt nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Während sich Ronny Cisewski zum Auftakt über das 2:2 in Nienburg noch gefreut hatte, war er diesmal mit dem Ergebnis bei der Heimpremiere überhaupt nicht zufrieden. „Ich hatte einen Dreier fest eingeplant. Wir haben zwei Punkte liegen gelassen, weil wir zu viele Chancen versiebt haben. Wer vorn nicht trifft, wird meistens bestraft“, erklärte der Trainer der SCB-Reserve nach dem Abpfiff.

Die Hausherren begannen dominant. Bei Stephan Krauses (7.) Volleyschuss rettete der beste Förderstedter, Innenverteidiger Mohamed Sarr Diallo, auf der Linie. Ihren ersten gefährlichen Angriff nutzten die Gäste dagegen zur Führung. Den ersten Versuch konnte SCB-Keeper Jonas Donath noch abwehren. Den Abpraller versenkte Ehsan Ullah Rasooli im verwaisten Gehäuse. Noch vor der Pause hatten die Saalestädter durch Treffer von Constantin Günther (35.), der den Förderstedter Schlussmann Leon Tischer mit einem Distanzschuss überraschte und Stefan Große (45.) nach tollem Zuspiel von Andreas Knop die Partie gedreht.

Die Hausherren hätten schon in dieser Phase den Deckel drauf machen können, doch ausgerechnet Torjäger Andreas Knop (40., 43.) ließ zwei glasklare Möglichkeiten aus. Zuvor hatte Mohammed Sarr Diallo (29.) erneut in höchster Not geklärt. Constantin Günther (38.) scheiterte am glänzend reagierenden Leon Tischer. Auch nach dem Seitenwechsel verpassten die Gastgeber das entscheidende dritte Tor. Willi Lehmann (73.) schoss das Leder in den eigenen Kasten.