Kann der VfL 96 im nächsten Spiel auf Torjäger Kind setzen?

Wernigerode/MZ - Eine Botschaft sende Tommy Kind noch am Sonntag hinaus in die Welt. „21 für die 21“, schrieb der 32-Jährige zu einem Foto seines Torjubels bei Instagram. Beim 2:2 in der Fußball-Oberliga bei HFC-Schreck Einheit Wernigerode am Sonntag hatte der Torjäger des VfL Halle 96 in der 18. Minute das zwischenzeitliche 1:1 per Kopfball nach einer Ecke erzielt.