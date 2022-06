Kampf um Klassenerhalt in der Kreisoberliga in MSH bleibt weiter spannend

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisoberliga bleibt weiter spannend. Für sieben Mannschaften ist der Verbleib in der Liga noch nicht in trockenen Tüchern.

Kein Durchkommen gab es für die Rottleberöder in der Partie in Wimmelburg. Die Gastgeber siegten 3:0 und holten drei ganz wichtige Punkte.

Sangerhausen/MZ - Eng geht es zu in der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz. 15 Mannschaften sind in der Saison 21/22 der höchsten Spielklasse des Kreises am Ball, gerade einmal sechs davon wissen, dass sie auch in der kommenden Saison in der Kreisoberliga auf Tore- und Punktejagd gehen. Für alle anderen könnte es am Ende der laufenden Saison ein böses Erwachen geben.