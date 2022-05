Halle (Saale)/MZ - Shanice Craft hat sich für den Werfer-Europacup ab 12. März im portugiesischen Leiria qualifiziert. So weit, so gut. Was beim verbandsinternen Ausscheid in Kienbaum aber bemerkenswert war: Die Diskuswerferin vom SV Halle wurde dort nicht mehr von ihrem bisherigen Heimtrainer René Sack betreut.

