Judith Tietjen wirft neun Tore im Trikot von Deutschlands U20-Auswahl

Judith Tietjen, hier für den SV Union Halle-Neustadt in Aktion, bereitet sich auf die U20-WM vor.

Halle (Saale)/MZ - Judith Tietjen von Bundesligist Union Halle-Neustadt hat mit dem Deutschen Handball-Nationalteam das Vorbereitungsturnier auf die U-20-WM mit einem Sieg und zwei Niederlagen abgeschlossen.

Nach dem 24:25 gegen Portugal am Freitag und einem 28:27 gegen Spanien am Samstag unterlag die Auswahl am Sonntag Frankreich mit 27:29.

Rechtsaußen Tietjen kam beim Turnier auf neun Tore. Das erste WM-Spiel steht am 22. Juni an.