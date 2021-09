Judith Tietjen reist zu Deutschlands U20-Auswahl

Halle (Saale)/MZ - Das ist sicher noch einmal ein ganz besonderer Antrieb: Handballerin Judith Tietjen hat eine Einladung zum WM-Vorbereitungscamp der deutschen U-20-Auswahl im Oktober in Hennef erhalten.

Am Sonntag geht Tietjen mit ihren Wildcats in der Bundesliga beim Buxtehuder SV auf Torejagd. Beide Teams sind aktuell Tabellennachbarn. Der Gastgeber hat sein Auftaktspiel gegen Zwickau gewonnen und ist mit 2:0 Punkten Fünfter, Union nach dem Auswärtssieg in Zwickau und einer knappen Niederlage gegen Meisterschaftsfavorit Bietigheim Sechster.