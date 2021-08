Johannes Kühne vom SC Bernburg trifft doppelt

Mit einem klaren Heimsieg findet Verbandsligist SC Bernburg in die Erfolgsspur zurück. Was das Team von dem der Vorsaison unterscheidet.

Bernburg/MZ - Mit einem 4:0 über den VfB Sangerhausen ist Verbandsligist SC Bernburg am Freitagabend in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Johannes Kühne (2), Adam Grisgraber und Dimitrios Komnos erzielten die vier Treffer.

Das Spiel wurde kurzfristig auf den Kunstrasenplatz der Sparkassen-Arena verlegt. „Das kam uns zugute“, so Bernburgs Trainer Benjamin Lehmeier. Sofort gingen die Gastgeber ein hohes Tempo. Doch Cesary Pankowski traf nur die Latte. „Dann hatten wir aber Glück“, sagt der Coach. Keeper Andrejs Klancevics konnte nur abprallen lassen und der Nachschuss von Max Hennig war drin. Doch die Unparteiischen sahen Hennig im Abseits. „Da hätte es ungemütlich für uns werden können“, macht Lehmeier keinen Hehl aus seiner Gemütslage nach zehn Spielminuten.

„Unsere Körpersprache hat gezeigt, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollen“

Dann aber übernahm Bernburg wieder die Kontrolle, gewann im Mittelfeld die Zweikämpfe brachte den Ball mehrfach hinter die Sangerhäuser Abwehrkette. Die Führung durch Kühne war der verdiente Lohn (27.). Dann kaufte Sangerhausens Keeper Brünoth erst Komnos und dann Grisgraber den Schneid ab. Letzterer traf aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doch noch. „Unsere Körpersprache hat gezeigt, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollen“, macht Lehmeier klar. Was das Team von dem der Vorsaison unterscheidet? „Mannschaftsgeist, Lauffreude, Vertrauen in die Mitspieler, klares Ansprechen der Fehler“, zählt der Trainer auf. Und Fitness bis zur letzten Minute. „Wenn du durchgängig ein hohes Tempo gehen kannst, kommen auch Chancen.“

Und die nutzten die Bernburger diesmal auch. Komnos (57.) und Kühne (88.) machten den Sack in der zweiten Halbzeit zu. Die Sangerhäuser Senny Sylla, Niklas Kern, Bruno Weick, Hannes Mosebach und Danny Schulz verfehlten dagegen das Bernburger Gehäuse mehr oder weniger knapp oder scheiterten am Schlussmann der Gastgeber. „Die letzten zehn Minuten waren noch einmal knifflig“, gibt Lehmeier zu. Aber dennoch hätten Bernburgs An greifer ihre Gegenspieler früh angelaufen. Das sei letztlich auch mit ein Garant dafür gewesen, dass Bernburgs Elf erstmals in dieser Saison zu Null gespielt hat.

„So, wie wir spielen wollen, trainieren wir auch.“

„Einer kämpft für den anderen“, nennt Lehmeier ein weiteres Erfolgsrezept. Vorige Saison seien die Spieler auch motiviert gewesen und hätten ihre Qualitäten auf den Platz gebracht. „Aber einige zu oft für sich, statt sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen“, so der Coach. Zudem werde intensiver trainiert. „So, wie wir spielen wollen, trainieren wir auch.“ Und da laute die Maxime: Immer schnell umschalten, mit dem Kopf dabei sein. Jeder soll vorangehen. Und auch, wenn es sich eigentlich verbiete, bei einer geschlossenen Mannschaftsleistung einzelne Spieler zu nennen, macht es Lehmeier trotzdem.

„Mario treibt als Kapitän die Mannschaft an. Er liefert das ab, was wir von ihm erwarten, ist mit Herzblut dabei, kümmert sich um seine Mitspieler und identifiziert sich mit dem Verein“, sagt Lehmeier über Hesse, der nach zwei Jahren beim Dessau 05 an die Saale zurückgekehrt ist. „Alle haben eine positive Entwicklung genommen.“ Kühne wird vom Trainer genannt. Oder Sascha Podleska. Und Martin Salis, für den Lehmeier eine Lanze bricht. „Martin ist der Lautsprecher in der Innenverteidigung und aufgrund seiner Mentalität ein wichtiger Baustein.“ Außenstehende mögen das anders sehen. Er halte jedenfalls an Salis fest, so Lehmeier weiter.

Jetzt folgen drei Auswärtsspiele (Arnstedt, Kelbra und Weißenfels. „Das ist immer unangenehm. Andererseits haben wir dann drei Heimspiele in Folge. Und egal wo, wir wollen immer als Sieger vom Platz gehen“, sagt Lehmeier dazu.

Bernburg: Klancevics - Celmer, Komnos (87. Rieser), Poliscuks, Salis, Weigel, Grisgraber (83. Naumann), Hesse (70. Fahland), Kühne, Pankowski, Podleska (87. Lehmann)