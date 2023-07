Isabel Gose plant bei der WM in Japan viele Starts. Was sie über Magdeburg, ihren Partner Lukas Märtens und sich selbst sagt und welche Pläne sie verfolgt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Fukuoka/Halle/MZ - Gerade mal 21 ist Isabel Gose. Die Schwimmerin steht praktisch noch am Anfang ihrer Karriere. Bei der WM in Fukuoka zählt die Wahl-Magdeburgerin dennoch zu den größten deutschen Hoffnungsträgern. Die Europameisterin des Vorjahres nennt im Gespräch mit Petra Szag ihre sportlichen und privaten Ziele sowie was sie an ihrem Trainingsumfeld beim SC Magdeburg und ihrem Partner Lukas Märtens besonders schätzt.