Hürden-Ass Cindy Roleder quält sich für Olympia

Halle (Saale) - Der Eindruck täuscht. Als Cindy Roleder aus dem Startblock schnellt und einige Meter über die Tartanbahn fliegt, sieht das nach spielerischer Leichtigkeit aus. Dabei ist die Übung alles andere als einfach. Ein Gurt um ihre Hüfte verbunden mit einem Gummiband sorgt für Widerstand. Die Hürdensprinterin muss also weit mehr bewegen als ihre aktuell 72 Kilogramm Eigengewicht.

In ihren schnellsten Zeiten brachte sie nur zwei Kilo weniger auf die Waage. Dabei hat die 31-Jährige erst am Neujahrstag ein Baby bekommen - nun ist sie wieder nah am Idealgewicht. Alle Achtung. Überhaupt: Wer Cindy Roleder an diesem Morgen in der Brandbergehalle von Halle beim Training sieht, der denkt, sie sei nie weg gewesen.

Und doch liegt noch ein beschwerlicher Weg vor ihr. Denn die Hallenserin will dahin zurück, wo sie einmal war: in die Weltspitze. „So bei 75 Prozent meiner Leistungen bin ich wieder angelangt“, sagt Cindy Roleder erst ganz pragmatisch - und lächelt, als sie anfügt: „Ich merke, dass es von Woche zu Woche besser wird.“

Cindy Roleder über Olympia-Ziel: „Ich muss keinem mehr etwas beweisen“

Doch wird sie im Sommer wieder so gut sein, dass es für die Olympischen Spiele in Tokio reicht? „Ach“, sagt Cindy Roleder und lacht nun über das ganze Gesicht, „das sehe ich entspannt.“ Nicht, dass sie ihren Job nicht ernst nimmt. Und das Training ist der Job der von der Bundespolizei geförderten Athletin. Wie früher kniet sie sich rein. Aber: „Ich muss keinem mehr etwas beweisen“, begründet sie ihre Gelassenheit, „ich mache das hier für mich.“ Der Erfolgsdruck, dem sich die ehrgeizige Sportlerin früher permanent ausgesetzt sah, scheint verflogen.

Kein Wunder, die Prioritäten haben sich verschoben. Ihre Minifamilie, das ist zu spüren, tut ihr gut. Mental wirkt sie stark wie nie. „Die Kleine macht es uns aber auch leicht“, erzählt die sportliche Mama - und wieder huscht ein Lächeln über ihr Gesicht.

Während sie an diesem Morgen trainiert, kümmert sich ihr Mann um das Töchterchen. Ihr Hendrik ist ebenfalls bei der Bundespolizei, studiert gerade. Deshalb springen auch mal die Großeltern als Babysitter ein. Längst hat sich alles eingespielt. Nachts aufstehen zu müssen, mache ihr nichts aus, erzählt Cindy Roleder, denn nun gehen auch sie und ihr Mann früh zu Bett. Es bleibt genug Zeit für Regeneration, was für Leistungen im Spitzenniveau ja auch unverzichtbar ist.

Cindy Roleder nach Geburt ihrer Tochter schnell wieder im Training

Ihre Tochter, da hat Cindy Roleder nie einen Hehl daraus gemacht, ist ein Wunschkind. Weil die Olympischen Spiele im Vorjahr pandemiebedingt verschoben wurden, erschien dem Paar der Zeitpunkt günstig. Eine Zeit lang teilte Cindy Roleder dann ihre Erfahrungen aus der Schwangerschaft und nun der Elternzeit gern mit anderen - vor allem über die sozialen Medien.

Zum Beispiel, dass sie schon zehn Tage nach der Entbindung mit leichten Übungen zu Hause begonnen habe. Dann kam das Radfahren dazu. Und das Joggen. Mitte März war sie das erste Mal wieder in der Halle und ist über kleine Hürden gesprungen, die peu a peu größer wurden. „Der Rhythmus“, sagt sie, „war sofort da, und die Technik auch. Was noch fehlt, ist Schnelligkeit.“ Aber auch die werde zurückkommen, da vertraue sie ihrem Trainer Wolfgang Kühne.

Der 63-Jährige betritt mit Cindy Roleders Blitzcomeback ebenfalls Neuland. Zwar hat Kühne schon junge Mütter trainiert wie Siebenkampf-Vizeweltmeisterin Jennifer Oeser, aber eben nicht so kurz nach der Entbindung. Mit Leistungs-Prognosen hält sich der Trainerfuchs deshalb wohlweislich zurück. „Ich hoffe“, sagt er, „dass Cindy das schafft“, und lobt ihre Willensstärke und Professionalität. Er weiß aber auch: „Die Zeit ist knapp.“

Cindy Roleder geht beim Meeting in Dessau an den Start

Einen ersten Fingerzeig soll das Anhalt-Meeting am 21. Mai in Dessau-Roßlau geben. Die Athletin vom Sportverein Halle hat sich bewusst für diesen Wettkampf um die Ecke entschieden, weil sie abends dann gleich wieder zu ihrer Familie nach Hause kann. Die Zeiten, die sie bisher In Dessau gelaufen ist, waren immer gut. Dass die Rückkehrerin mit Weißrusslands Europameisterin Elvira Hermann gleich auf eine Konkurrentin trifft, die ihr wahrscheinlich davonlaufen wird, blendet Cindy Roleder aus.

„Ich schaue nur auf mich“, sagt die Vizeweltmeisterin von 2015 und Olympiafünfte im Jahr darauf. Ihr Anspruch ist es, die 100 Meter Hürden unter 13 Sekunden zu laufen. Das fordert der Verband von seiner einzigen Athletin in dieser Disziplin, die die Norm von 12,84 Sekunden bereits erfüllt hat. 12,78 Sekunden war Cindy Roleder bei der letzten WM im Herbst 2019 in Doha gelaufen. Auch das zweite Kriterium, ein Platz in der Weltrangliste unter den besten 20, erfüllt die Hallenserin als Zwölfte. Nun also muss die Rückkehrerin noch einmal 12,98 Sekunden vorweisen. Spätestens bei den deutschen Meisterschaften im Juni in Braunschweig, hofft sie, so weit zu sein.

Cindy Roleder: Name ihrer Tochter bleibt ein Geheimnis

Bis dahin ist Geduld gefragt. Und Zuversicht. Diese wird auch durch eine starke Trainingspartnerin gefördert. Mehrkampftalent Lucie Kienast bewegt sich auf Augenhöhe. Überhaupt, sagt die Hürdenläuferin, habe die Trainingsgruppe, zu der Bob-Olympiasieger Thorsten Margis gehört, ihr die Rückkehr leicht gemacht. Cindy Roleder freut sich jetzt schon auf die Zeit, ihre Tochter, deren Name nur im Familienkreis nicht geheim gehalten wird, später mit zum Training nehmen zu können. Ihren Einstand im Leichtathletikstadion vor ein paar Tagen hatte die Kleine im Kinderwagen nahezu verschlafen - obwohl das Hallo groß war.

Bis Tokio wird Cindy Roleder erstmal weiter ihren Plan abarbeiten. Trainingslager in der Fremde passen nicht hinein. Und was denkt sie über die Spiele selbst? „Ich hoffe auf ein sehr gutes Hygienekonzept.“ Auf Sicherheit legt die junge Mutter wert. Ihren Aufenthalt in Japan würde sie ohnehin auf ein Minimum begrenzen - auch weil die Sehnsucht nach ihrer Familie groß sein wird.

Aber erstmal muss Cindy Roleder sich qualifizieren. Und dafür macht sie tagtäglich den Spagat zwischen Training und Familie. (mz/Petra Szag)