Was weder Fuß- noch Handballern zuletzt gelang, hat Martin Zwicker geschafft. Der Hockey-Spieler aus Köthen ist Weltmeister. Sein Talent wurde ihm in die Wiege gelegt.

Da ist das Ding: Der Köthener Martin Zwicker am Sonntag mit dem WM-Pokal im Feldhockey.

Köthen/MZ - Am Telefon klingt die Stimme von Martin Zwicker wach, dabei dürfte der 35-Jährige das gar nicht sein. Denn an Schlaf war in den vergangenen Tagen für den frisch gebackenen Hockey-Weltmeister aus Köthen kaum zu denken.