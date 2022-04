HFC-Ikone Jens Adler verhilft BSV-Keeper Guth zum Leistungssprung

Halle (Saale)/MZ - Als Torwart vergisst du Gegentore nicht so schnell - manche sogar nie. Und wenn sie erst zwei Monate her sind, erinnerst du dich sogar noch ganz genau. So geht es Norbert Guth, wenn er an den Saisonauftakt seines BSV Ammendorf in der Verbandsliga Süd denkt. Drei Mal musste der Keeper bei der 1:3-Niederlage in Bernburg hinter sich greifen. „Es war einfach ein gebrauchter Tag.“