HFC-Aufstiegstrainer Sven Köhler kehrt nach Halle zurück

Sven Köhler, der mit dem Halleschen FC einst den Aufstieg in die 3. Liga feierte, kehrt in die Saalestadt zurück. Köhler trainiert den VfB Auerbach und will beim VfL Halle 96 Punkte holen.

Halle (Saale)/MZ - Es wird bestimmt kein normales Fußball-Spiel, dieses Duell am Stadion am Zoo am Sonnabend (14 Uhr). Dabei verspricht die Ansetzung auf den ersten Blick nichts außerordentlich Spektakuläres: Der VfL Halle 96 trifft in der Oberliga Süd auf den VfB Auerbach, der Tabellenvierte kickt gegen den Zehnten, der in den bisherigen fünf Saisonspielen vier Zähler weniger erobert hat.