Abschied vom Internat in Halle: Helma Teuscher geht in Ruhestand

Helma Teuscher arbeitete seit 1986 als Erzieherin im Internat in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Einmal noch wird Helma Teuscher am Wochenende ihre Internatssportler betreuen, danach ist Schluss. Von ihrem über viele Jahre „zweiten Zuhause“ aus geht es mit Ehemann Egon gleich weiter in den Frankreich-Urlaub, in die geliebte Bretagne. Diesmal ohne auf den sonst immer vollen Kalender schauen zu müssen.