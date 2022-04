HC Burgenland ist gegen FCM-Youngster am Ende chancenlos

Fehlwurfserie als Stimmungs-Killer: HCB-Männer sind im Landesderby gegen die SCM-Youngsters nach guter erster Halbzeit am Ende chancenlos.

Die beiden besten Schützen des Drittligaspiels in Hohenmölsen auf einem Bild: U-19-Europameister Renars Uscins (l.) für die Youngsters des SCM (14 Treffer) und HCB-Kapitän Kenny Dober, der hier eines seiner 13 Tore erzielt.

Hohenmölsen/Plotha/MZ - Während die Bundesliga-Handballer des SC Magdeburg zur selben Zeit mehr als 5.000 Kilometer entfernt im saudi-arabischen Jeddah nach einem souveränen 33:28-Erfolg gegen den FC Barcelona den erstmaligen Gewinn der Klub-WM feierten, tanzten auch die Youngsters der Elbestädter ausgelassen im Kreis: Zeitgleich hatten sie in der Glückauf-Sporthalle in Hohenmölsen die gastgebenden Drittliga-Handballer des HC Burgenland mit einem 35:26-Sieg in die Schranken gewiesen.