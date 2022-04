Handicaps und Hoffnung für Halles Ruder-Talente vor DM in Krefeld

Halle (Saale)/MZ - Es ist so ein bisschen wie eine Fahrt ins Ungewisse: Ab Freitag ermitteln in Krefeld die besten deutschen Ruderer ihre Meister in den Kleinbooten, also den Einern und Zweiern. „Wir sind schon in freudiger Erwartung“, sagt HRV-Chefcoach Frank Köhler zu den Aussichten der acht Hallenser.