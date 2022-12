Wildcats-Spielerin Simone Spur-Petersen wird Mutter

Halle (Saale)/MZ - Simone Spur-Petersen vom SV Union Halle-Neustadt wird 2023 erstmals Mutter. „Ich bin schwanger und erwarte in Frühling mein erstes Kind“, sagte die Rückraumspielerin des Handball-Bundesligisten in einer Klubmitteilung am Tag vor Heiligabend.

Die Dänin war 2021 aus Bensheim nach Halle gewechselt, fällt aber seit Januar 2022 mit einer Kreuzbandverletzung aus. Nach einer Operation folgte die Reha, inzwischen kann Spur-Petersen aber wieder lachen - auch wegen der privaten Glücksnachricht.

Auch das Geschlecht des Kinders hat das stolze Paar bereits verkündet: Es wird ein Junge.