Im Saisonfinale geht es für die einstige Wildcats-Kapitänin Sophie Lütke in ihrer alten Heimat um viel. Warum es das letzte Spiel ihrer Karriere sein könnte.

Endet Sophie Lütkes Handball-Karriere ausgerechnet in Halle?

Halle (Saale)/Neckarsulm/MZ - Ausgerechnet Halle. Wenn es wirklich so kommen sollte, wie es sich Sophie Lütke aktuell ausmalt, dann wird sie das letzte Handballspiel in ihrer Karriere ausgerechnet in Halle bestreiten.