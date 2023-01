48. Hallorenpokal kann stattfinden: Kampf um die Olympia-Tickets beginnt

Auch Lokalmatador Moritz Wesemann geht in Halle an den Start.

Halle (Saale)/MZ - Der Startschuss der besten deutschen Wasserspringer für den Kampf um die Olympiastartplätze fällt in Halle: Beim Hallorenpokal liefern sich am ersten Februar-Wochenende in der Neustädter Sprunghalle alle Kandidaten für ein Paris-Ticket einen ersten Schlagabtausch.