Halles Turn-Talente glänzen bei Ligavergleich und im Pokal

Halle (Saale) - Für ihre jungen Trainingsgefährten haben Halles Olympia-Turner gern zwischenzeitlich das Feld geräumt. In der Sporthalle, in der Nick Klessing, Lukas Dauser und Nils Dunkel zweimal täglich ihre Tokio-Vorbereitungen vorantreiben, maßen sich am letzten Wochenende die besten Zwölf- bis 16-Jährigen in der Nachwuchsbundesliga.