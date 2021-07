Halles Top-Talent Armindo Sieb spielt bei Julian Nagelsmann vor

Armindo Sieb beim Trainingsstart des FC Bayern München am Ball.

München - Am Mittwoch ist der FC Bayern München unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Mit dabei beim ersten Training des Rekordmeisters war auch Armindo Sieb.

Der 18-jährige Offensivspieler aus Halle gilt als großes Talent. In der vergangenen Saison lief er für die zweite Mannschaft bereits in der 3. Liga auf, kam in zwölf Spielen auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Nun darf sich das einstige Talent von Motor Halle beweisen.

Laut Medienberichten will Nagelsmann prüfen, ob Sieb einen Platz als Rotationsspieler für die Außenbahnen in der Bundesliga besetzen kann.