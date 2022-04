Halles Schwimmerin Laura Riedemann ist nach Corona zurück

Schwimmerin Laura Riedemann aus Halle verpasst die WM 2022 in Budapest.

Halle (Saale)/MZ - Das eine Qualifikationsfenster ist zu. „Ein anderes wird aber noch einmal geöffnet“, sagt Laura Riedemann. Die Erleichterung ist bei der Schwimmerin vom SV Halle dabei hörbar. Gerade hat sie erfahren, dass sie nicht die gesamte Saison abschreiben muss. Bei den nationalen Meisterschaften im Juni in Berlin kann Deutschlands beste Rückenspezialistin noch das Ticket zur EM im August in Rom lösen. Die WM Ende Juni in Budapest findet ohne sie statt.